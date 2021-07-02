LPL Yaz Mevsimi dördüncü hafta ilk dört gün maçları tamamlandı - Son Dakika

Çin ligi LPL'de heyecanlı bir ardından yeni haftanın ilk dört gün karşılaşmaları JDG vs Ultra Prime serisi ile sonlandı. Şuana kadar oynadığı yedi maçta hiç galibiyet alamayan Rogue Warriors ekibi lig sonuncusu Victory Five'ı yenerek şeytanın bacağını kırdı. Son şampiyon RNG ise dün Top Esports karşısında varlık gösteremedi ve ilk beş maçında dördüncü mağlubiyetini tattı.
Ligin tepesinde 7G0M ile iki namağlup takım EDward Gaming ve LNG Esports bulunuyor. Onları beşer galibiyet ile FPX ve Rare Atom takip ediyor. Invictus Gaming, Bilibili Gaming ve Suning ise taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Dördüncü hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Fikstür sebebiyle bu hafta Perşembe gününe maç koyulmadı.
LPL dördüncü hafta ilk dört gün sonuçları:
Pazartesi
Victory Five 0 — 2 Rogue Warriors
OhMyGod 2 — 0 Thunder Talk Gaming
Salı
Ultra Prime 0 — 2 EDward Gaming
LGD Gaming 2 — 0 Invictus Gaming
Çarşamba
Bilibili Gaming 1 — 2 Team WE
Top Eports 2 — 1 RNG
Cuma
Rogue Warriors 0 — 2 LGD Gaming
JD Gaming 2 — 0 Ultra Prime
Dördüncü hafta maçları hafta sonu oynanacak ikişer seri ile sonlanacak. LNG Esports yakın takipçilerinden Rare Atom karşısına çıkarken EDward Gaming ise geçtiğimiz mevsim finallerinde 3-0 yendiği Top Esports karşısında sürpriz istemiyor. Kalan fikstür şu şekilde:
Cumartesi
10: 00 OhMyGod vs Team WE
12: 00 Rare Atom vs LNG Esports
14: 00 FunPlusPhoenix vs Invictus Gaming
Pazar
10: 00 Victory Five vs Bilibili Gaming
12: 00 Top Esports vs EDward Gaming
14: 00 Suning vs RNG
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