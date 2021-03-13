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LPL zirve yarışında Edward Gaming'i Viper bile kurtaramadı - Son Dakika

LPL zirve yarışında Edward Gaming'i Viper bile kurtaramadı

13.03.2021 22:18
LPL zirve yarışında Edward Gaming'i Viper bile kurtaramadı

EDG zirve yarışında ağır darbe aldı!

Çin ligi 'de sekizinci haftanın altıncı gününde geçtiğimiz mevsimin şampiyonu Top Esports üst sıraları yakından ilgilendiren seride Edward Gaming'e dur dedi. Sezona yavaş başlayan TES son yedi maçta altıncı galibiyetini alarak vitesi iyice arttırdı.

EDG tarafında ise geçen hafta direkt rakipleri RNG karşısında alınan mağlubiyetten sonra tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Bunun sebebi takımın tamamen Viper'ın performansına bağlı olan bir oyun sistemini tercih etmesiydi. Geçtiğimiz yıllarda Uzi'nin RNG'de üstlendiği görevi Viper da EDG'de üstlenmiş gibi görünüyor. 2020'nin aralık ayında Hanwha Life'dan transfer olan Viper'ın üzerine bu kadar odaklanılacağı, takımın her maç ana taşıyıcısı olacağı tahmin edilmiyordu.

Sezona ilk sekiz maçın tamamını kazanarak sert giriş yapan EDG, nişancı merkezli tekdüze oyun yapısı rakipler tarafından çözüldükten sonra son beş maçta mağlubiyetini aldı.

Ayrıca bugün oynanan serinin son maçında Flandre ve Scout beklenenden kötü performans sergiledi. Haritanın üst tarafında hakimiyeti elinde tutan TES, Herald ile birlikte çok erken iki kule alarak baskısını arttırdı. Bu baskıyla birlikte tarafsız canavarlarda da üstünlük kuran Top Esports için galibiyet zor olmadı.

Maç özetlerine ulaşabilirsiniz.

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Çin Halk Cumhuriyeti, oyunlar, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

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