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LTSO Bilsem Teknofest'te Türkiye ikincisi oldu

1 saat önce

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), bu yıl 2.si düzenlenen katıldığı Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Afet Yönetimi kategorisinde "Gözlemci V1" isimli proje ile Türkiye ikincisi oldu.

LTSO Bilsem Teknofest'te Türkiye ikincisi oldu, System.String[]

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), bu yıl 2.si düzenlenen katıldığı Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Afet Yönetimi kategorisinde "Gözlemci V1" isimli proje ile Türkiye ikincisi oldu.


Türkiye'nin 81 ilinden binlerce katılımın olduğu, havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen festivalde Türkiye ikinciliği elde eden kurumun Müdürü Bünyamin Uslu yaptığı açıklamada, "Depremden sonra deprem bölgesindeki alanı hızlıca görüntülemek için uçan kanat tipi mini bir IHA'mız şiddetli rüzgarda hareket edecek ve gözlem yapacak şekilde Lüleburgaz BİLSEM tarafından tasarlanarak imal edildi" dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, "2019 TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Afet Yönetimi Kategorisinde "Gözlemci V1" isimli projesiyle Türkiye ikincisi olan Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim Sanat Merkezi takımını tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" diyerek ikinci olan ekibi tebrik etti. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:18 Kaynak: İHA
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