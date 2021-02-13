LTSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediyesi - Son Dakika

LTSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediyesi

13.02.2021 11:25
LTSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediyesi, System.String[]

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere 100 klavyeli tablet, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere 100 klavyeli tablet, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" tablet dağıtım kampanyası kapsamında, LTSO tarafından temin edilen tabletler için teslim töreni düzenlendi.

Törende LTSO Başkanı İlhami Cebelli, tabletleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem'e teslim etti.

Cebelli, yaptığı konuşmada, ihtiyaç sahibi öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Son 1 yıldır salgın nedeniyle eğitim öğretimin uzaktan yapıldığını anımsatan Cebelli, buna bağlı olarak tablet ve internet ihtiyaçlarının ortaya çıktığını ifade etti.

LTSO olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilmek üzere 100 tablet temin ettiklerini belirten Cebelli, "Dağıtılacak tabletlerimiz öğrencilerimizin ihtiyaçlarını giderebilecek teknik altyapıya sahip olup umarım bu verdiğimiz destekler ile öğrencilerimizin bir miktar da olsa açığını kapatmış oluruz. Geleceğimiz olan öğrencilerimize bu vesile ile eğitim hayatlarında başarılar dilerim." diye konuştu.

Hisarcık, Türkiye, Tablet, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LTSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediyesi - Son Dakika


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