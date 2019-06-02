Son Dakika Haberleri: LTSO'dan ilk 500'de yer alan firmalara tebrik
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LTSO'dan ilk 500'de yer alan firmalara tebrik

43 dakika önce

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Başkanı İlhami Cebelli, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan, oda üyesi 9 firmayı tebrik etti.

LTSO'dan ilk 500'de yer alan firmalara tebrik, System.String[]
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Başkanı İlhami Cebelli, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan, oda üyesi 9 firmayı tebrik etti.
Cebelli, yaptığı açıklamada, ülkenin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde ilçedeki firmalarında yer almasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Firmaların bölge açısından güç ve moral kaynağı olduğunu aktaran Cebelli, firmaların ülke ve bölge ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti.
Oda üyesi firmaların bölgede faaliyet göstermesi istihdam ve katma değer yaratması açısından da çok önemli olduğunu dile getiren Cebelli, "Odamızın hizmet sınırları içerisinde yer alan 9 firmamız, İstanbul Sanayi Odası tarafından üretimden satışlara, satış hasılatına, brüt katma değere, öz sermayeye, net aktifler tutarına, dönem karı tutarına, ihracat tutarına ve ücretle çalışanlar ortalamasına göre belirlenen Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesi içinde önemli sıralarda yer aldı. Küresel manada ekonomik dalgalanmaların sıkça yaşandığı bu dönemde 9 firmamızın yakaladığı bu başarıyla gurur duyuyoruz. Odamız üyesi bu firmaların bölgemizde olması, istihdam ve katma değer yaratmasını önemli buluyoruz. 9 firmamızı kutluyor başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:45 Kaynak: AA
Lüleburgaz, Türkiye, İstanbul Sanayi Odası, Güncel
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