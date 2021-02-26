LTSO, Vize ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etti - Son Dakika

LTSO, Vize ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etti

26.02.2021 09:31
LTSO, Vize ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etti, System.String[]

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere 40 klavyeli tablet, Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere 40 klavyeli tablet, Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" kampanyası kapsamında, LTSO tarafından temin edilen tabletlerin teslimi için Vize Kaymakamlığında tören düzenlendi.

Törende LTSO Başkanı İlhami Cebelli, tabletleri Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer'e teslim etti.

Tuncer, LTSO yetkililerine teşekkür ederek, tabletlerin en etkin şekilde kullanılacağını belirtti.

Cebelli, yaptığı konuşmada, ihtiyaç sahibi öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Son 1 yıldır salgın nedeniyle eğitim öğretimin uzaktan yapıldığını anımsatan Cebelli, buna bağlı olarak tablet ve internet ihtiyaçlarının ortaya çıktığını ifade etti.

Lüleburgaz, Türkiye, Tablet, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LTSO, Vize ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etti - Son Dakika


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