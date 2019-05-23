Luís Neto'nın En İyi Zenit Anları
11 saat önce
Portekizli defans oyuncusu Luís Neto 2013'te Zenit'e katıldı ve kulüp için 174 görünüm kazandı. 2018-19 sezonunun sonunda, Neto altı yıllık hizmetten sonra kulüpten ayrıldı. Zenit gömleğindeki en güzel anları.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:06
Portekizli defans oyuncusu Luís Neto 2013'te Zenit'e katıldı ve kulüp için 174 görünüm kazandı. 2018-19 sezonunun sonunda, Neto altı yıllık hizmetten sonra kulüpten ayrıldı. Zenit gömleğindeki en güzel anları.
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