Son Dakika Haberleri: Luís Neto'nın En İyi Zenit Anları

Luís Neto'nın En İyi Zenit Anları

11 saat önce

Portekizli defans oyuncusu Luís Neto 2013'te Zenit'e katıldı ve kulüp için 174 görünüm kazandı. 2018-19 sezonunun sonunda, Neto altı yıllık hizmetten sonra kulüpten ayrıldı. Zenit gömleğindeki en güzel anları.

Portekizli defans oyuncusu Luís Neto 2013'te Zenit'e katıldı ve kulüp için 174 görünüm kazandı. 2018-19 sezonunun sonunda, Neto altı yıllık hizmetten sonra kulüpten ayrıldı. Zenit gömleğindeki en güzel anları.
Luís Neto'nın En İyi Zenit Anları
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:06 
Zenit, Spor
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