Bulutların Arasındaki Çin Seddi'nin Muhteşem Manzarası - Son Dakika
Üye Girişi

Bulutların Arasındaki Çin Seddi'nin Muhteşem Manzarası

09.08.2022 21:45
Bulutların Arasındaki Çin Seddi'nin Muhteşem Manzarası

LUANPİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Luanping ilçesinde bulunan Çin Seddi'nin Jinshanling bölümünün bulutlar içindeki manzarası, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)

LUANPİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Luanping ilçesinde bulunan Çin Seddi'nin Jinshanling bölümünün bulutlar içindeki manzarası, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)

YORUMLAR
500
Çinli Sivil Toplum Örgütü ABD'nin İnsan Hakları İhlallerini Ortaya Koydu Çinli Sivil Toplum Örgütü ABD'nin İnsan Hakları İhlallerini Ortaya Koydu Çin'in Luangping İlçesinde Turizm Gelişiyor Çin'in Luangping İlçesinde Turizm Gelişiyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulutların Arasındaki Çin Seddi'nin Muhteşem Manzarası - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:06 Dünyanın en büyük yılanlarından biriyle bahçesinde karşılaştı
20:25 Dilencilik yapan kadının üstünden çıkan 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 liraya el konuldu
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişlerdi! Fenerbahçeli taraftarlar hakkında harekete geçildi
19:55 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'korsan miting' esprisi: Hepinizi Silivri'ye göndereceğim
19:53 Nesli tükenme tehdidi altında olan bu çiçeği kopartmanın cezası 80 bin lira!
19:53 Damattan geline 'tuzlu kahve' sürprizi: Senin de içmeni istiyorum
19:10 Tekrar edilecek KPSS için yeni karar! Sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek
18:51 Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 4 kişi cezaevine gönderildi
18:48 Esra Ezmeci'nin programında hayretler içerisinde bırakan iddia! 1 milyon lira başlık parası istemişler
18:30 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt imajını yeniledi! Saçlarını iyice kısalttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 21:45:49. #1.12#
SON DAKİKA: Bulutların Arasındaki Çin Seddi'nin Muhteşem Manzarası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş