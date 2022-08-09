LUANPİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Luanping ilçesinde bulunan Çin Seddi'nin Jinshanling bölümünün bulutlar içindeki manzarası, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Bulutların Arasındaki Çin Seddi'nin Muhteşem Manzarası - Son Dakika
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