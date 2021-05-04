Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sloven mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sloven mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

04.05.2021 14:09

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bazılarında insan hakları alanında sorunlar oluşmaya başladığını, İslamofobik ve anti-semitik saldırıların artışta olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bazılarında insan hakları alanında sorunlar oluşmaya başladığını, İslamofobik ve anti-semitik saldırıların artışta olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu ve Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Logar'a daveti ve misafirperverliği için teşekkür ederek Lübliyana'da olmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.

Slovenya'nın bağımsızlığının 30. yılını kutlaması dolayısıyla tebriklerini ileten Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Slovenya'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini vurguladı.

İkili ilişkileri ilerletme fırsatı olan alanları detaylı değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Çavuşoğlu, "İlişkileri daha derinleştirmek için karşılıklı bir anlayışa vardık." ifadesini kullandı.

Slovenya'nın Türk şirketlerine göstermiş olduğu güven konusunda teşekkür etmek istiyorum"

Çavuşoğlu, "Ziyaretimiz Stratejik Ortaklık Belgesi'nin imzalanmasının 10. yılına denk geliyor. Bu çerçevede, ekonomik ilişkilerin nasıl daha derin hale getirilebileceğini, ikili ticaret hacminin nasıl artacağını konuştuk." dedi.

Çavuşoğlu, "İkili ticaret hacmi 2 milyar doları şu anda aştı ancak Türkiye aleyhine bir dengesizlik var ve bunu dengelememiz gerekiyor. Birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu konuyu, heyetlerin ve heyet eşbaşkanlarının önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda değerlendirilmesi konusunu ele aldık. Bu şekilde malların çeşitlendirilmesi, Slovenya'da daha fazla yatırım yapılması, Türkiye'de daha fazla Sloven yatırımının gerçekleşmesi konularının ele alınabileceğini değerlendirdik." diye konuştu.

"Slovenya'nın Türk şirketlerine göstermiş olduğu güven konusunda teşekkür etmek istiyorum." diyen Çavuşoğlu, Türk şirketlerinin son günlerde çok önemli ihaleler kazandığını aktardı.

Çavuşoğlu, Slovenya'ya gelecek dönemde yapacağı AB dönem başkanlığı için iyi şanslar diledi.

Mevkidaşı Logar ile Slovenya'nın dönem başkanlığı faaliyetlerinin önceliklerini değerlendirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak şunun altını çizmek istiyorum. Her ne kadar üye olmasak da şu anda müzakere eden bir ülkeyiz. Bu çerçevede bu öncelikleri destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Slovenya ile olan yakın iş birliğimiz Batı Balkanlar'daki refah ve barışa katkıda bulunuyor"

Çavuşoğlu, sadece Batı Balkanlar'la alakalı değil Suriye'deki, Libya'daki duruma, Afganistan'daki yeni gelişmelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Öte yandan, Batı Balkanları özel olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Çünkü Türkiye ve Slovenya'nın Balkanlar'da ortak endişeleri ve çıkarları var." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Slovenya ile olan yakın iş birliğimiz Batı Balkanlar'daki refah ve barışa katkıda bulunuyor." dedi.

Bu görüşmede bölgedeki kapsayıcı politikaların ne kadar önemli olduğunun altının çizildiğini aktaran Çavuşoğlu, etnik yada din temelli bölücü herhangi bir söylemin desteklenmediğini ve bunun karşısında olunduğunu vurguladı.

"İslamofobik ve anti-semitik saldırılar artışta"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın 6 Nisan'da Türkiye'ye düzenlediği ziyarette ele alınan konuların sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Maalesef AB tarafının neden olduğu protokol krizi verimli görüşmelerimizi gölgeledi. İlişkilerimize çok daha olumlu bir hava hakim." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, artık Gümrük Birliğinin güncellenmesi, üst düzey diyalog, vize serbestisi, terörle mücadele ve yasa dışı göç gibi alanlarda somut adım atılması gerektiğinin altını çizdi.

İnsan hakları konusunda Türkiye'nin büyük reformlar gerçekleştirdiğini ve sürecin devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İnsan Hakları Eylem Planı'nı yakın zamanda kamuyla paylaştığını, aynı zamanda yargı reformu üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin de AB'den bu alanda beklentileri olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan hakları konusu hem AB kurumlarında hem de üye ülkelerde öncelikli konu olmaya başladı çünkü üye ülkelerde bu alanda sorunlar oluşmaya başladı. Birçok Batı ülkesinde İslamofobik ve anti-semitik saldırıların artışta olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda sığınmacılar ve azınlıkların da hakları ihlal ediliyor. Bununla hep birlikte mücadele etmeliyiz."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin ise bunun kadın haklarını korumayla alakalı bir konu olmadığını, sözleşmenin birçok ülkede tartışmalara yol açtığını, 6 AB üyesi ülkenin de sözleşmeyi onaylamadığını ifade etti.

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sloven mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sloven mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sloven mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sloven mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sloven mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi! Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi! 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı Sokakta bulunan erkek cesedini PKK mı yaktı? İşte gözleri PKK'ya çeviren şüpheli duvar yazısı! Sokakta bulunan erkek cesedini PKK mı yaktı? İşte gözleri PKK'ya çeviren şüpheli duvar yazısı! Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler

Son Dakika Haberleri
16:35 GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı
16:31 Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!
15:58 Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı
15:58 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu
15:53 Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi
15:48 Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti
15:34 Uzman isim uyardı! Bel ağrılarına dikkat, fıtığa dönebilir
15:34 Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum
15:28 Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı
15:13 İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor
GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı         
16:36
Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi         
16:29
Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Hayata gözlerini yumdu Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Hayata gözlerini yumdu         
16:25
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu         
15:59
Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi         
15:54
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Çin Aşısı'nı ön değerlendirme sürecine aldı Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Çin Aşısı'nı ön değerlendirme sürecine aldı         
15:05
Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı! Çin ve Japon medyasında gündem oldu Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı! Çin ve Japon medyasında gündem oldu         
14:40
Online alışverişe yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil Online alışverişe yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil         
14:33
Hindistan'da durum vahim! Cesetler 280 TL'ye kiralanan dozerlerle taşınıyor Hindistan'da durum vahim! Cesetler 280 TL'ye kiralanan dozerlerle taşınıyor         
11:30
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü         
11:24
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi         
10:47
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir         
10:31
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 16:42:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sloven mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement