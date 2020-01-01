Lübnan 2020'ye "devrim" sloganlarıyla girdi - Son Dakika
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Lübnan 2020'ye "devrim" sloganlarıyla girdi

6 saat önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan binlerce kişi, "Yılbaşı Devrimi" adı altında yeni yıl kutlaması yaptı.

Lübnan 2020'ye

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan binlerce kişi, "Yılbaşı Devrimi" adı altında yeni yıl kutlaması yaptı.

Her sene sokak ve caddelerin bir ay önceden süslenmeye başladığı Lübnan'da, 17 Ekim'den beri süren protesto gösterileri nedeniyle bu yıl yapılan hazırlıklar daha düşük düzeyde kaldı.

Başbakan Saad el-Hariri'yi 29 Ekim'de istifa etmek zorunda bırakan ve bağımsız teknokratlardan oluşan yeni hükümetin kurulması talebiyle hala eylemlerini sürdüren Lübnanlılar, yeni yıla başkent Beyrut'un göbeğinde yer alan Şehitler Meydanı'nda "Yılbaşı Devrimi" adı altındaki kutlamayla girdi.

Yeni yılı kutlamak üzere akşamın erken saatlerinden itibaren Şehitler Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş, şarkılar söyleyerek devrim sloganları attı.

Bu arada ülke genelinde ve özellikle de başkent Beyrut'taki meydanlarda güvenlik güçlerinin aldığı yoğun güvenlik önlemlerinin yanı sıra sivil savunma birimleri ile itfaiye ekipleri de hazır bulundu.

Orta Doğu coğrafyasındaki en yoğun Hristiyan nüfusuna sahip Lübnan'da, yeni yıl ve Noel kutlamaları renkli görüntülere sahne oluyor. Ayrıca yurt dışında yaşayan yüz binlerce Lübnanlı da her yıl yılbaşı tatili için memleketine geliyor.

Ancak bu yıl, ülkedeki ekonomik kriz ve devam eden protesto gösterileri nedeniyle sakin geçti.

Ekonomik kriz ve protesto gösterileri

Lübnan'da 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, 51 milyar dolar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) sahip Lübnan'da kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

Başbakan Hariri, ekonomik durum ve hükümetin veri politikalarına karşı başlayan toplumsal gösteriler nedeniyle 29 Ekim'de istifasını sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerinin ardından yeni kabineyi oluşturma görevini 19 Aralık'ta eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'a vermişti.

Diyab, Şii Hizbullah, Emel Hareketi ve Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketinin desteğiyle Meclis'teki 128 vekilden 69'unun oyunu almıştı.

Yılbaşı, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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