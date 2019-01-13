Son Dakika Haberleri: Lübnan'daki Suriyeli Mültecilerin Kaldığı Çadırlar Sele Teslim Oldu

Lübnan'daki Suriyeli Mültecilerin Kaldığı Çadırlar Sele Teslim Oldu

50 dakika önce

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin kaldığı çadırlar sele teslim oldu.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin kaldığı çadırlar sele teslim oldu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:15 Kaynak: Youtube

Lübnan, Genel
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