Lübnan'daki Suriyeli Mültecilerin Kaldığı Çadırlar Sele Teslim Oldu
50 dakika önce
Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin kaldığı çadırlar sele teslim oldu.
Lübnan
'daki Suriyeli mültecilerin kaldığı çadırlar sele teslim oldu
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:15 Kaynak: Youtube
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