Lübnan 4 günlük sokak çıkma yasağı - Son Dakika

Lübnan'da toplam korona virüs vaka sayısı 878'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 26 oldu. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan'ın tavsiyesiyle ve son günlerde korona virüsü vakalarının artışı nedeniyle sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yasak Pazartesi sabahına kadar sürecek. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, "Bakanlar Konseyi 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldı" ifadesini kullandı. - BEYRUT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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