Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi - Son Dakika

Lübnan'a Birleşmiş Milletler Görev Gücü kapsamında asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Lübnan'a asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. Yapılan oylamada Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 23:24 - Kaynak: İHA
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