Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn: "Kendimi aklamak için buradayım. Bu suçlamalar asılsız" - Son Dakika
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Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn: "Kendimi aklamak için buradayım. Bu suçlamalar asılsız"

6 saat önce

Japonya'da ev hapsindeyken Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, "Kendimi aklamak için buradayım. Bu suçlamalar asılsız" dedi.

Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Ghosn:

Japonya'da ev hapsindeyken Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, "Kendimi aklamak için buradayım. Bu suçlamalar asılsız" dedi.


Japonya'da ev hapsindeyken Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, Lübnan'da gazetecilerle bir araya geldi. Ghosn, Japon savcılar tarafından ailesinden, yakınlarından ve işinden acımasızca ayrıldığını söyledi. Dayanağı olmayan suçlamalarla karşı karşıya olduğunu iddia eden Ghosn, Japonya'dan kaçmaktan başka seçeneği olmadığını kaydetti. "Haziran 2018'den önce emekli olmaya hazırdım" şeklinde konuşan Ghosn, "Maalesef 2 şirketi (Renault ve Nissan) entegre etmeye devam etmek için bu teklifi kabul ettim" dedi.


Ghosn, "Avukatım olmadan günde 8 saatten fazla sorguya çekildim. Savcı defalarca, 'itiraf etmiyorsan senin için durum daha da kötüleşecek' dedi" şeklinde konuştu.


"Japonya'dan nasıl ayrıldığım hakkında konuşmak için burada değilim. Nedenleri hakkında konuşmak için buradayım. En temel insan haklarını ihlal eden bir sisteme ışık tutmak için buradayım" ifadelerini kullanan Ghosn, "Kendimi aklamak için buradayım. Bu suçlamalar asılsız" dedi. Ghosn, "Kaçışım hayatımın en zor kararıydı. Ama mahkumiyet oranının yüzde 99.4 olduğu bir sistemle karşı karşıyaydım ve bu oranın yabancılar için çok daha yüksek olduğuna inanıyorum" dedi. "Adaletten kaçmadım, adaletsizlik ve zulümden, siyasal zulümden kaçtım" şeklinde konuşan Ghosn, Japon yargı sistemini insanlık dışı olarak adlandırdı.


Lübnan'a kaçmıştı


Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a kaçan Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında Interpol kırmızı bülten çıkarmıştı. - BEYRUT

Nissan, Lübnan, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:22 Kaynak: İHA
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