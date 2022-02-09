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Lübnan: ABD'nin İsrail'le deniz sınırına ilişkin önerilerini incelemeye hazırız - Son Dakika

Lübnan: ABD'nin İsrail'le deniz sınırına ilişkin önerilerini incelemeye hazırız

09.02.2022 19:23
Lübnan: ABD'nin İsrail'le deniz sınırına ilişkin önerilerini incelemeye hazırız

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesi ile İsrail arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda ABD'nin önerilerini incelemeye hazır olduklarını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesi ile İsrail arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda ABD'nin önerilerini incelemeye hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın, Lübnan-İsrail deniz sınırlarını belirleme konusunda temaslarda bulunmak üzere Beyrut'ta bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein'i kabul ettiği belirtildi.

Hochstein'in deniz sınırıyla ilgili birtakım öneriler sunduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu önerilerin incelenmesinin adından ABD ile temas kurulacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Avn, Hochstein'in sunduğu önerileri incelemeye hazır olduklarını teyit etti.

Başbakan Mikati, önerileri Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı istişare edecek

Öte yandan Lübnan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Necib Mikati'nin Beyrut'taki makamında Hochstein ile bir araya geldiği ifade edildi.

Hochstein'in deniz sınırıyla ilgili yeni öneriler sunduğu aktarılan açıklamada, Mikati'nin, söz konusu öneriler için Cumhurbaşkanı Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile istişareden sonra Lübnan'ın tutumunu belirleyeceğini söylediği belirtildi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Hochstein ile görüşmesinde, "Askeri kurum olarak, siyasi makamların deniz sınırıyla ilgili alacağı karara bağlıyız." dedi.

Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Ekim 2020'de Lübnan ile İsrail arasında ABD ara buluculuğu ile Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde dolaylı müzakereler başlamıştı.

Lübnan: ABD'nin İsrail'le deniz sınırına ilişkin önerilerini incelemeye hazırız

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan: ABD'nin İsrail'le deniz sınırına ilişkin önerilerini incelemeye hazırız - Son Dakika


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