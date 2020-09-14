Lübnan açıklarında 37 düzensiz göçmeni taşıyan tekne tespit edildi - Son Dakika

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), ülke karasularının dışında 37 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne tespit ettiklerini bildirdi.

UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, yaptığı yazılı açıklamada, Görev Gücü'ne bağlı bir geminin, Lübnan karasuları dışında yasa dışı yollarla göç etmeye çalışan 37 kişinin bulunduğu bir tekne tespit ettiğini belirtti.

Teknedekilerden birinin ölü olduğunu ifade eden Tenenti, diğer 36 kişinin kurtarılması ve güvenliklerinin sağlanmasının, UNIFIL'in öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

Tekne ve içindekilerden Lübnan makamlarının haberdar edildiğini aktaran Tenenti, halihazırda 36 kişiye acil tıbbi yardım sunulduğunu ifade etti.

Lübnan'da son zamanlarda deniz üzerinden Kıbrıs'a düzensiz göç akını yaşanıyor.

Kıbrıs Rum yönetimi, geçen hafta Lübnan'dan gelen 115 düzensiz göçmeni ülkeye iade etmişti.

UNIFIL, 1978 yılında İsrail'in Lübnan'dan geri çekilmesininin ardından kuruldu. 42 yıldır Lübnan'ın güneyinde görev yapan UNIFIL'in görev süresi her yıl yenileniyor.