Lübnan Adalet Bakanı: "Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn ile ilgili Uluslararası Polis... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan Adalet Bakanı: 'Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn ile ilgili Uluslararası Polis... - Son Dakika

Lübnan Adalet Bakanı: "Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn ile ilgili Uluslararası Polis...

6 saat önce

Lübnan Adalet Bakanı: "Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn ile ilgili Uluslararası Polis Teşkilatı'ndan (Interpol) kırmızı bülten notu aldık"

Lübnan Adalet Bakanı:

Lübnan Adalet Bakanı: "Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn ile ilgili Uluslararası Polis Teşkilatı'ndan (Interpol) kırmızı bülten notu aldık"

Abdülhamit Gül, Lübnan, Nissan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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