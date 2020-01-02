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Lübnan Adalet Bakanı: "Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn ile ilgili Uluslararası Polis...
6 saat önce
Lübnan Adalet Bakanı: "Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn ile ilgili Uluslararası Polis Teşkilatı'ndan (Interpol) kırmızı bülten notu aldık"
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:58 Kaynak: AA
Lübnan Adalet Bakanı: "Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn ile ilgili Uluslararası Polis Teşkilatı'ndan (Interpol) kırmızı bülten notu aldık"
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