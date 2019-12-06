Lübnan, aralarında Türkiye'nin yer aldığı 7 ülkeye maddi yardım çağrısı yaptı

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesindeki mali krizin artmasının ardından gıda ve ham madde ithalatını gerçekleştirebilmek için aralarında Türkiye'nin de olduğu dost ülkelerden yardım talebinde bulundu.



Saad el-Hariri'nin makamından yapılan yazılı açıklamada, yardım çağrısının Türkiye, Fransa, Rusya, ABD, Çin, Suudi Arabistan ve Mısır'a gönderildiği bildirildi.