Son Dakika › Dünya › Lübnan, aralarında Türkiye'nin yer aldığı 7 ülkeye maddi yardım çağrısı yaptı - Son Dakika Dünya
Lübnan, aralarında Türkiye'nin yer aldığı 7 ülkeye maddi yardım çağrısı yaptı
6 saat önce
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesindeki mali krizin artmasının ardından gıda ve ham madde ithalatını gerçekleştirebilmek için aralarında Türkiye’nin de olduğu dost ülkelerden yardım talebinde bulundu.
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesindeki mali krizin artmasının ardından gıda ve ham madde ithalatını gerçekleştirebilmek için aralarında Türkiye'nin de olduğu dost ülkelerden yardım talebinde bulundu.
Saad el-Hariri'nin makamından yapılan yazılı açıklamada, yardım çağrısının Türkiye, Fransa, Rusya, ABD, Çin, Suudi Arabistan ve Mısır'a gönderildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:43
Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi Ordu, Ceren'e ağladı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması