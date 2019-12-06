Son Dakika Haberleri: Lübnan, aralarında Türkiye'nin yer aldığı 7 ülkeye maddi yardım çağrısı yaptı
Son Dakika Dünya Lübnan, aralarında Türkiye'nin yer aldığı 7 ülkeye maddi yardım çağrısı yaptı - Son Dakika Dünya

Lübnan, aralarında Türkiye'nin yer aldığı 7 ülkeye maddi yardım çağrısı yaptı

6 saat önce

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesindeki mali krizin artmasının ardından gıda ve ham madde ithalatını gerçekleştirebilmek için aralarında Türkiye’nin de olduğu dost ülkelerden yardım talebinde bulundu.

Lübnan, aralarında Türkiye'nin yer aldığı 7 ülkeye maddi yardım çağrısı yaptı, System.String[]

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesindeki mali krizin artmasının ardından gıda ve ham madde ithalatını gerçekleştirebilmek için aralarında Türkiye'nin de olduğu dost ülkelerden yardım talebinde bulundu.


Saad el-Hariri'nin makamından yapılan yazılı açıklamada, yardım çağrısının Türkiye, Fransa, Rusya, ABD, Çin, Suudi Arabistan ve Mısır'a gönderildiği bildirildi.

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Türkiye, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:43 
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