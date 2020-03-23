Lübnan, BAE, Ürdün ve Bahreyn koronavirüse karşı önlemlerini artırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan, BAE, Ürdün ve Bahreyn koronavirüse karşı önlemlerini artırıyor - Son Dakika

Lübnan, BAE, Ürdün ve Bahreyn koronavirüse karşı önlemlerini artırıyor

6 saat önce

Lübnan, Birleşik Arap Emrlikleri (BAE), Ürdün ve Bahreyn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni önlemler aldıklarını açıkladı.

Lübnan, BAE, Ürdün ve Bahreyn koronavirüse karşı önlemlerini artırıyor, System.String[]

Lübnan, Birleşik Arap Emrlikleri (BAE), Ürdün ve Bahreyn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni önlemler aldıklarını açıkladı.

Lübnan Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında Suriyeli mültecilerin kaldığı 72 kampı sterilize ettikleri belirtildi.

Açıklamada, Bekaa ve Cebel-i Lübnan kentlerinin yanı sıra ülkenin güney ve kuzey bölgelerinde polislerin, söz konusu mülteci kamplarını dezenfeksiyon işlerini belediyelerin koordinasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yürüttüğü aktarıldı.

Mülteci kamplarında yapılan dezenfeksiyon işlemlerinin ülkenin bütün bölgelerinde gerçekleştirileceğine işaret edilen açıklamada, bu durumun halk ve mülteciler tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

BAE

BAE haber ajansı WAM'a göre, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, iki ay boyunca tüm kiralık emlakların tahliyesi konusundaki davaların askıya alınması, banka hesaplarına, araçlara el konulmasının durdurulması talimatı verdi.

Ayrıca BAE Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yetkililerin "tüm ticaret ve alışveriş merkezlerini, balık, sebze ve et satışı yapılan açık pazarları kapatmaya" kararı aldığı kaydedildi. 48 saat sonra yürürlüğe gireceği ve iki hafta süreceği belirtilen kararın gerekirse uzatılabileceği ifade edilen açıklamada, bakkal, süpermarketler ve eczanelerin karar kapsamında olmadığı belirtildi.

Açıklamada, restoranların da müşteri kabul edemeyeceği, sadece eve sipariş hizmeti verebileceği vurgulandı.

Ürdün

Ürdün Hükumet Sözcüsü Emced el-Adayile, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının bir sonraki duyuraya kadar süreceğini ifade etti.

Adayile, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşların evlerine ihtiyaçları olan malzemelerin ulaştırılacağını, fırınların ve eczanelerin doğrudan müşteriye satış yapmayacağını söyledi.

Ürdün Çalışma Bakanı Nidal Katamine, ekmeklerin belediyeler ve büyük şirketler aracılığıyla evlere dağıtılacağını kaydetti.

Ktamine, dağıtımın ekmek, su, ilaç, bebek maması, gaz gibi maddelerle sınırlı olacağını vurguladı.

Bahreyn

Bahreyn'de tüm camilerde bugünden itibaren cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmayacağı açıklandı.

Bahreyn, Lübnan, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:54 Kaynak: AA

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