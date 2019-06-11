Son Dakika Haberleri: Lübnan Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacak
Son Dakika Güncel Haber

Lübnan Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacak

43 dakika önce

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmayacaklarını açıkladı.

Lübnan Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacak, System.String[]
Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmayacaklarını açıkladı.
Resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'de bulunan Basil, ABD merkezli CNN televizyonuna verdiği röportajda, Filistinlilerin olmadığı Bahreyn çalıştayına katılmayacaklarını söyledi.
Barış planıyla ilgili kendileriyle istişare edilmediğini ve bilgi verilmediğini belirten Basil, "Bu planla ilgili bir fikir sahibi olmayı tercih ederdik. Lübnan'ın işgal altında olan toprakları var ve 1948'den bu yana da ülkede pek çok mülteci barınıyor. Barış planıyla ilgili bizimle istişare edilmemesi normal bir durum değil." dedi.
Lübnan'ın istikrar istediğini, ona saldıranın ise İsrail olduğunu kaydeden Basil, "İsrail'in güç kullanarak değil Lübnan ve Suriye'ye haklarını iade ederek ve Filistinlilerin devlet kurma hakkı tanıyarak barış sağlanacağını idrak etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Ürdün, Mısır ve Fas'ın, Bahreyn ile ABD öncülüğünde 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına katılacaklarını Washington'a ilettiğini belirtmişti.
"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:59 Kaynak: AA
Ekonomi, Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan, Bahreyn, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Goldman Sachs: Fed bu yıl faiz indirmeyecek Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte güncel rakamlar Altın düşüşünü sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Piyasayı 100 milyon dolar dolandıran Meryem Uzerli'nin eski sevgilisi ABD'de ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 00:42:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]