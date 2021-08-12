Üye Girişi
Lübnan Başbakanı, akaryakıtta devlet desteğini kaldırmanın "tehlikeli sonuçlar doğuracağını" söyledi - Son Dakika

Lübnan Başbakanı, akaryakıtta devlet desteğini kaldırmanın "tehlikeli sonuçlar doğuracağını" söyledi

12.08.2021 17:42
Lübnan Başbakanı, akaryakıtta devlet desteğini kaldırmanın

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Merkez Bankasının akaryakıttaki sübvansiyonu kaldırma kararının "tehlikeli sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulundu.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Merkez Bankasının akaryakıttaki sübvansiyonu kaldırma kararının "tehlikeli sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulundu.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyab, Merkez Bankasının kararını görüşmek üzere ilgili bakanlarla acil bir toplantı yaptı.

Merkez Bankasının aldığı karara karşı aylardır direndiklerini ve sübvansiyonun tümüyle kaldırılması yerine planlı olarak sürdürülmesinde ısrar ettiklerini belirten Diyab, şu ifadeleri kullandı:

"Son olarak yoğun çabalarla hazırladığımız yardım karnesi Meclisten geçti. Söz konusu yardım karnesinin yanında bir de sübvansiyon planı vardı. O plan ise insanları ve toplumu koruma ile Merkez Bankasının varlıklarını koruma arasındaki dengeyi dikkate alıyor."

Diyab, yardım karnesinin hayata geçmesiyle birlikte devreye girecek planın, sübvansiyon oranlarının azalması doğrultusunda temel gıda ürünleri ile ilaçlarda vatandaşa doğrudan ödeme yapmayı içerdiğine dikkati çekti.

"Merkez Bankası Başkanı kararı tek başına aldı"

"Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame bu kararı tek başına aldı." ifadesini kullanan Diyab, şöyle devam etti:

"Ülke, bu kararın tehlikeli sonuçlarını kaldıramayacaktır. Bu kararın yansımaları her şeye uzanacak, vatandaşın ekmeğine, sağlığa, ekonomiye ve devlet kurumlarına. Lübnanlıların temel ihtiyaçlarına uzanan, tüccarların yaygın yolsuzlukları gölgesinde daha fazla karanlığa gömülüyoruz."

Diyab ayrıca ülkedeki kaçakçılık ve stoklamalara karşı güvenlik güçlerini ve orduyu devreye soktuklarını ancak buna rağmen insanları tüccarların yolsuzluklarından koruyamadıklarını kaydetti.

Lübnan Merkez Bankası, dün gece 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada büyük değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Mezhepsel siyasi grupların, istifa eden Diyab hükümetinin yerine bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen yenisini kurma konusunda anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyor.

İlaç, akaryakıt ve gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerini bir yıldan uzun süredir sübvanse eden Merkez Bankasının rezervleri de günden güne eriyor.

Ekonomik krizin başladığı 17 Ekim 2019'dan sonra doların karaborsada yükselmesine bağlı olarak akaryakıtı yüzde 85 sübvanse eden Merkez Bankası, 28 Haziran'da akaryakıt ürünlerinin ithalatı için artık bir ABD dolarını 3 bin 900 Lübnan lirasından firmalara sağlayacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine Lübnan Enerji Bakanlığı, 29 Haziran'da benzine yüzde 35, motorine ise yüzde 38 zam yapmıştı. Böylece 95 oktan 20 litrelik benzin 61 bin 100 liraya, 20 litrelik motorin ise 46 bin 100 liraya yükselmişti.

Lübnan'daki araç sahipleri, benzin arzının piyasada kesileceği veya fiyatlarının aşırı yükseleceği endişesiyle 10 Ağustos itibarıyla akın ettiği akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Merkez Bankasının kararından sonra akaryakıt istasyonlarının çoğu bugün kapalıydı, açık olan az sayıdaki istasyonun önünde yine uzun kuyruklar oluştu.

Merkez Bankası, Akaryakıt, Lübnan, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı, akaryakıtta devlet desteğini kaldırmanın 'tehlikeli sonuçlar doğuracağını' söyledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Halimiz içler acısı! Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 10 basamak birden düştü 17:49 Halimiz içler acısı! Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 10 basamak birden düştü Fenerbahçe'ye Pelkas'tan sonra bir kötü haber de Valencia'dan! Antrenmana katılmadı 17:26 Fenerbahçe'ye Pelkas'tan sonra bir kötü haber de Valencia'dan! Antrenmana katılmadı Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi 17:14 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi
Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor 17:01 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada 16:36 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi 16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak 16:07 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar 15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar

Son Dakika Haberleri
17:13 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi
17:11 Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
17:04 Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi
17:00 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor
16:35 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
16:10 Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti
16:06 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak
15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar
15:26 Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor
MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler fikir ayrılığına düştü MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler fikir ayrılığına düştü         
17:51
Rus öğrencinin ailesi Adli Tıp'ta gözyaşlarına boğuldu! Vücudu çürümeye başlamış Rus öğrencinin ailesi Adli Tıp'ta gözyaşlarına boğuldu! Vücudu çürümeye başlamış         
17:34
Genç kızın telefonunu gasp eden şahsın utanmazlığı pes dedirtti! Polisi ikna etmeye çalıştı Genç kızın telefonunu gasp eden şahsın utanmazlığı pes dedirtti! Polisi ikna etmeye çalıştı         
17:23
Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi         
17:05
Şiddet davalarına bakan avukat Umur Yıldırım'a darp soruşturması: Omuz ve saçından tuttum Şiddet davalarına bakan avukat Umur Yıldırım'a darp soruşturması: Omuz ve saçından tuttum         
16:57
Kahvede karşılaştı, kurşun yağdırdı! Ölen de öldüren de 70 yaşında Kahvede karşılaştı, kurşun yağdırdı! Ölen de öldüren de 70 yaşında         
16:23
Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti         
16:10
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Kiralık ev arama bahanesiyle 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi operasyonla yakalandı Kiralık ev arama bahanesiyle 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi operasyonla yakalandı         
15:54
Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor         
15:27
Son Dakika: Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı arttı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi Son Dakika: Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı arttı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi         
15:19
Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım         
15:14
Kardeşlerin arazi kavgası ölümle bitti! Silahı ateşleyen ağabey olay yerinden kaçtı Kardeşlerin arazi kavgası ölümle bitti! Silahı ateşleyen ağabey olay yerinden kaçtı         
15:12
Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı         
15:07
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi         
14:43
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 18:14:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan Başbakanı, akaryakıtta devlet desteğini kaldırmanın "tehlikeli sonuçlar doğuracağını" söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement