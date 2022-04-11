Lübnan Başbakanı, "çok yakında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini" açıkladı - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı, "çok yakında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini" açıkladı

11.04.2022 22:46
Lübnan Başbakanı, "çok yakında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini" açıkladı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ramazan ayı içerisinde çok yakın bir zamanda Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ramazan ayı içerisinde çok yakın bir zamanda Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Mikati'nin Enformasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Lübnan Başbakanı, başkent Beyrut'ta Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari ile bir araya geldi.

Lübnan Başbakanı görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Buhari'nin kendisine "ülke yönetiminin, her zaman Lübnan'ın yanında olma isteğini" ilettiğini belirtti.

Mikati, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve kalkınmasına yönelik yeni bir sayfa olmasını umduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleriyle en iyi ilişkinin tesisi konusunda Lübnan'ın değişmez değerlerine ilişkin yaptığı açıklamaya işaret eden Mikati, bu açıklamanın devlet olarak temel prensibi oluşturduğunu belirtti.

Mikati, açıklamasında değişmez değerleri vurguladığını belirterek, "Lübnan'ın egemenliğini koruyan her şeye bağlıyız. Aynı zamanda Lübnan, KiK ülkelerinden hiçbiri için rahatsızlık kaynağı ya da platformu olmayacak. Bu esastır." dedi.

Lübnan Başbakanı Mikati, ramazan ayı içerisinde çok yakın zamanda Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan, 5 ay önce ülkeye çağırdığı Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari'yi 7 Nisan'da yeniden Lübnan'a gönderme kararı almıştı.

Lübnan-Körfez krizi

Eski Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayınlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 30 Ekim 2021'de Beyrut yönetimi ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Bunun üzerine Kardahi, 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etmiş ancak buna rağmen ilişkiler düzelmemişti.

Bu gerilimin ardından Beyrut'a 22-23 Ocak'ta ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için önerilerin bulunduğu bir mesajı yetkililere ilettiğini söylemiş ancak mesajın içeriğine dair detay vermemişti.

Mikati, 21 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, hükümetinin Lübnan ile KİK ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirmeye kararlı olduğunu kaydetmişti.

Lübnan Başbakanı ayrıca, Suudi Arabistan ve KİK ülkelerinin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını ihlal eden Lübnan kaynaklı tüm siyasi, askeri, güvenlik ve medya faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini bildirmişti.

Bu açıklamalar üzerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin ülkesi ile Körfez ülkeleri ilişkileri hakkında yaptığı açıklamadaki "olumlu noktaları" memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu.

Riyad yönetimiyle eş zamanlı olarak Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da Mikati için benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Ardından Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile 26 Mart'ta görüşen Mikati, tüm Arap ülkelerinin ve Körfez'in Lübnan ile ilişkilerinde yeniden normalleşme yaşanacağını açıklamıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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