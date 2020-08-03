Lübnan Başbakanı Diyab, Dışişleri Bakanı Hitti'nin istifasını kabul etti - Son Dakika

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Dışişleri Bakanı Nasif Hitti'nin istifasını kabul etti.

Lübnan Başbakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan Başbakanı Diyab'ın, Dışişleri Bakanı Hitti'nin istifasını kabul ettiği ve yeni Dışişleri Bakanının atanması için temaslara başladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Başbakan Diyab ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Hitti'nin istifası ve sonrasında atılacak adımları görüşmek için bir araya geldiği kaydedildi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Hitti sabah saatlerinde ülkesinin içinde bulunduğu kritik koşullarda görevini yerine getiremediğini ifade ederek Başbakan Diyab'a istifasını sunmuştu.

Ülkedeki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Başbakan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak, müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Merkez Bankası kuru sabit tutsa da yerel para birimi Lübnan lirasının karaborsadaki değer kaybı sürüyor. Resmi kura göre 1 ABD doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 8 bin lira civarında işlem görüyor.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için IMF ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.