Lübnan Başbakanı Hariri, ABD'li Hale ile ülkedeki son durumu ele aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı Hariri, ABD'li Hale ile ülkedeki son durumu ele aldı - Son Dakika

Lübnan Başbakanı Hariri, ABD'li Hale ile ülkedeki son durumu ele aldı

6 saat önce

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale ile ülkedeki ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Başbakanı Hariri, ABD'li Hale ile ülkedeki son durumu ele aldı, System.String[]

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale ile ülkedeki ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hariri'nin, Hale ile ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Hale, "Ekonomide, kurumların yönetilmesinde ve yolsuzlukla mücadelede gerekli reformlar yapılarak Lübnan'ın potansiyeli ortaya çıkarılmalıdır." ifadesini kullandı.

Hale, ABD'nin yolsuzluktan arındırılmış iyi bir yönetimle ekonomik yönden kalkınması için Lübnan'a yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Hale'yi başkent Beyrut'taki makamında kabul etmişti.

Avn, Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerinin ardından Hassan Diyab'ı Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:42 Kaynak: AA
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