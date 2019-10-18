Son Dakika Haberleri: Lübnan Başbakanı Hariri'den hükümet ortaklarına 72 saatlik süre
Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı Hariri'den hükümet ortaklarına 72 saatlik süre

Lübnan Başbakanı Hariri'den hükümet ortaklarına 72 saatlik süre

1 saat önce

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, "Hükümet ortaklarımıza bizi, halkımızı ve uluslararası ortaklarımızı ikna edecek bir çözüm sunmaları için en fazla 72 saat süre sunuyorum aksi halde başka bir tutum sergilerim." dedi.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, "Hükümet ortaklarımıza bizi, halkımızı ve uluslararası ortaklarımızı ikna edecek bir çözüm sunmaları için en fazla 72 saat süre sunuyorum aksi halde başka bir tutum sergilerim." dedi.

Başbakan Hariri, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'daki ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle dünden bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bazı hükümet ortaklarını reformların hayata geçirilmesini engellemekle suçlayan Hariri, kendisine yönelik istifa seslerinin yükseldiği ülkede "ikna edici çözümler sunmaları için hükümet ortaklarına 72 saatlik süre tanıdığını" söyledi.

Ülkesinin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, Lübnanlılardan kendisini dikkatle dinlemesini talep eden Hariri, barışçıl gösterilerin her türlüsünün yanında yer alacağını ancak çözüm yollarının sunumunun da önemli olduğunu ifade etti.

Lübnan'ın kamu borcunun gerçekten büyüdüğünü ve bu şekilde devam etmelerinin mümkün olmadığını dile getiren Hariri, kendilerinin sorumluluğunun ise halkın yaşadığı sorunlara çözümler bulmak olduğunu kaydetti.

Lübnan Başbakanı Hariri'den hükümet ortaklarına 72 saatlik süre

Hükümet, Beyrut, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:28 Kaynak: AA
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