Son Dakika Haberleri: Lübnan Başbakanı Hariri: "İsrail'in İHA saldırısı bölgesel istikrara yönelik bir tehdit"
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Lübnan Başbakanı Hariri: "İsrail'in İHA saldırısı bölgesel istikrara yönelik bir tehdit"

18 dakika önce

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Beyrut'ta İsrail'e ait İHA'ların düşmesine ilişkin, "İsrail'in İHA saldırısı bölgesel istikrara yönelik bir tehdit" dedi.

Lübnan Başbakanı Hariri:

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Beyrut'ta İsrail'e ait İHA'ların düşmesine ilişkin, "İsrail'in İHA saldırısı bölgesel istikrara yönelik bir tehdit" dedi.


Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ülkenin başkenti Beyrut'un güneyinde İsrail'e ait 2 insansız hava aracının (İHA) düşmesine ilişkin açıklama yaptı. Hariri, İHA saldırısının bölgesel istikrara yönelik bir tehdit olduğunu belirterek, bunun ülkenin egemenliğine açık bir saldırı olduğunu söyledi. Hariri, İsrail'in saldırganlığıyla ilgili atılacak adımlar konusunda Devlet Başkanı Michel Aoun ile istişarelerde bulunduğunu da ifade etti.


Lübnan ordusu, gece yarısı İsrail'e ait 2 İHA'nın Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde düştüğünü duyurmuştu. Açıklamada, İHA'lardan birinin Hizbullah'a ait medya merkezinin yakınında patladığı ve patlamada 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti. - BEYRUT

Beyrut, Lübnan, İsrail, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:44 Kaynak: İHA
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