Son Dakika Haberleri: Lübnan Başbakanı Hariri istifasını sundu
Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı Hariri istifasını sundu

Lübnan Başbakanı Hariri istifasını sundu

23 dakika önce

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek istifasını Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sundu.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek istifasını Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sundu.

Hariri, istifasını duyurduğu basın açıklamasının ardından başkent Beyrut'un doğusunda yer alan Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıktı.

Lübnan'da 17 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar nedeniyle görevini bırakan Hariri, Cumhurbaşkanı Avn'a istifasını sunduktan sonra açıklama yapmadan Saray'dan ayrıldı.

Hariri'nin istifa mektubu daha sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlandı.

Mektubunda, ülkenin karşı karşıya kaldığı iç zorlukları göz önünde bulundurarak "olumlu bir şok" oluşturmak üzere bu adımı attığına işaret eden Hariri, "Zorluklara karşı güçlü iradeye sahip ve Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdim. Hükümetimin istifasını sunar, sizlere başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Lübnan Başbakanı Hariri istifasını sundu

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Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:01 Kaynak: AA
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