Son Dakika Haberleri: Lübnan Başbakanı Hariri, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile İsrail'in saldırısını görüştü
Son Dakika Politika Haber

Lübnan Başbakanı Hariri, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile İsrail'in saldırısını görüştü

24 dakika önce

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovile ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.

Lübnan Başbakanı Hariri, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile İsrail'in saldırısını görüştü, System.String[]

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovile ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.


Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Hariri, görüşmede İrsail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıların tehlikeli ve son yıllarda istikrarı sağlayan 1701 kararın ihlali olduğunu nitelendirdi.


Hariri, "Ülkemdeki gerginliğin azaltılmasında Rusya'nın rolüne güveniyor ve İsrail'in ülkemin egemenliğini ihlal etmemesi gerektiği konusunda tutumuz net" dedi.


İsrail Suriye, Lübnan ve Irak'ta 3 saldırı gerçekleştirmişti. - BEYRUT

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Lübnan, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moskova'da kritik gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin, basın toplantısı düzenledi
Lübnan-İsrail gerginliği - ABD'li başkan yardımcısı: Her zaman İsrail'in yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 14:42:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan Başbakanı Hariri, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile İsrail'in saldırısını görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]