Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, resmi olarak hükümetin istifa ettiğini açıkladı (1) - Son Dakika

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, resmi olarak hükümetin istifa ettiğini açıkladı (1)
Lübnan Başbakanı Hassan Diab'ın açıklaması BEYRUT - Lübnan'ın Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından Başbakan Hassan Diyab, resmi olarak hükümetin istifa ettiğini açıkladı.
Lübnan Başbakanı Hassan Diab'ın açıklaması BEYRUT - Lübnan'ın Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından Başbakan Hassan Diyab, resmi olarak hükümetin istifa ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 19:59
Kaynak: AA
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