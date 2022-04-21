Lübnan Başbakanı, IMF'nin taleplerini yerine getirmeden ekonomik iyileşmenin zor olacağını söyledi - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı, IMF'nin taleplerini yerine getirmeden ekonomik iyileşmenin zor olacağını söyledi

21.04.2022 16:12
Lübnan Başbakanı, IMF'nin taleplerini yerine getirmeden ekonomik iyileşmenin zor olacağını söyledi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) talep ettiği 4 şartın yerine getirilmemesi halinde ekonomide iyileşmenin mümkün olmayacağını belirtti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) talep ettiği 4 şartın yerine getirilmemesi halinde ekonomide iyileşmenin mümkün olmayacağını belirtti.

Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Mikati'nin başkanlığında bakanlar kurulu toplantısı düzenledi.

Açıklamada, toplantıda Lübnan hükümeti ve IMF'nin 7 Nisan'da vardığı ön anlaşmanın yerine getirilmesi için hükümetten talep edilen ve meclisin alması gereken kararların görüşüldüğü ifade edildi.

Ülke ekonomisinin iyileştirilmesine yönelik IMF'nin verme taahhüdünde bulunduğu 3 milyar dolarlık kredinin alınabilmesi için meclisten geçmesi gereken 4 talebe değinen Mikati, bunların 2022 genel bütçenin onaylanması, sermaye kontrol yasası, banka bilgileri gizliliği ve banka sisteminin yeniden inşası olduğunu söyledi.

15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesinde siyasi partiler arasındaki çekişmeler nedeniyle sermaye kontrol yasa tasarısının dünkü meclis oturumundan geçemediğini hatırlatan Mikati, tasarının ekonomik krizin patlak verdiği günün hemen sonrasında onaylanması gerektiğini, gecikmesinin daha fazla sorun yarattığını belirtti.

Mikati, söz konusu 4 talebin yerine getirilmemesi halinde Lübnan ekonomisinin iyileştirilmesinin mümkün olamayacağını kaydetti.

Lübnan'da bir müddettir gündeme gelen sermaye kontrol yasa tasarısı ile ülkeden sermaye girişini ve çıkışını kontrol etmeye yönelik yasal veya düzenleyici önlemlerin alınması hedefleniyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Ülke özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Ekonomik krizden önce yaklaşık 440 dolar civarında olan asgari ücret, Lübnan lirasındaki değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 1 Temmuz 2021'de yayımladığı değerlendirme raporunda, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulanmıştı.

Lübnan hükümeti; Aralık 2021'de yolsuzluk, mali kaynakların kötü kullanılması ve likidite sorunu nedeniyle finansal sistemdeki kaybın 66 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu, 7 Nisan'da, Lübnan halkının yüzde 74'ünün yoksulluk sınırında yaşadığını, işsizlik oranın da yüzde 44'e yükseldiğini bildirmişti.

IMF'nin, 7 Nisan'da ekonomik krizdeki Lübnan hükümeti ile yaklaşık 4 yıl süre zarfında ödenmesi planlanan 3 milyar dolarlık kredi konusunda ön anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Lübnan Başbakanı, IMF'nin taleplerini yerine getirmeden ekonomik iyileşmenin zor olacağını söyledi
Lübnan Başbakanı, IMF'nin taleplerini yerine getirmeden ekonomik iyileşmenin zor olacağını söyledi

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Uluslararası Para Fonu, Togo Cumhuriyeti, Lübnan, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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