Lübnan Başbakanı Mikati, Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Hasavne ile görüştü - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı Mikati, Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Hasavne ile görüştü

09.06.2022 14:23
Lübnan Başbakanı Mikati, Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Hasavne ile görüştü

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Bişr el-Hasavne ile "iki ülke arasındaki iş birliğini" ele aldı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Bişr el-Hasavne ile "iki ülke arasındaki iş birliğini" ele aldı.

Ürdün Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasavne ile Mikati, başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin tüm alanlardaki ortak ikili iş birliğini geliştirme olanakları ele alındı.

Ürdün Başbakanı Hasavne, yaşadığı zorluklara karşı istikrarını koruma konusunda Lübnan'ın destekçisi olduklarını ifade etti.

Lübnan Başbakanı Mikati de çeşitli mahfillerde ülkesini destekleyen duruşundan dolayı Ürdün'e teşekkür etti.

Mikati ayrıca ülkesinin Ürdün'le ilişkilerini güçlü tutmaya önem verdiğinin altını çizdi.

Lübnan birkaç yıldır ekonomi ve enerji alanında ciddi krizler yaşıyor. Lübnan Başbakanı Mikati'nin, yüzlerce uluslararası katılımcının yer aldığı bölgesel enerji konferansına ev sahipliği yaptığı sırada Ürdün'ü ziyaret ediyor olması dikkati çekiyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Lübnan, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı Mikati, Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Hasavne ile görüştü - Son Dakika

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