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Lübnan Başbakanı Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Lübnan Başbakanı Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

01.02.2022 20:14
Lübnan Başbakanı Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkesinin içinden geçtiği kriz zamanlarında Türkiye'nin her zaman çağrıda bulunduğunu ve destek eli uzattığını belirterek "Her zaman yanımızda yer aldınız." dedi.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkesinin içinden geçtiği kriz zamanlarında Türkiye'nin her zaman çağrıda bulunduğunu ve destek eli uzattığını belirterek "Her zaman yanımızda yer aldınız." dedi.

Türkiye'ye ziyarette bulunan Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmekten şeref duyduğunu belirten Mikati, iki ülke arasındaki derin ilişkileri ele aldıklarını söyledi.

Mikati, son dönemde iki ülke ilişkilerini güçlü şekilde daha ileriye götürecek siyasi, ekonomik, turizm ve kültürel alanlarda iş birliği ve anlayış ufkunun varlığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçmişten tanıdığını vurgulayan Necip Mikati, bundan dolayı Erdoğan'ın "Lübnan'a ne kadar önem atfettiğini ve ilişkileri ne denli güçlendirme yönündeki arzusunu" bildiğini dile getirdi.

Mikati, "Bu kapsamda Lübnan'a tüm platformlarda yardım sunmak için ne tür çaba içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Lübnan'ın içinden geçtiği kriz konusunda her zaman nasıl çağrılarda bulunduğunuzu ve destek eli uzattığınızı biliyoruz. Her zaman yanımızda yer aldınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Lübnan-Türkiye ilişkilerini, Suriyeli sığınmacılara yardım eli uzatmak ve onların tekrar ülkelerine ivedilikle geri dönmeleri konusunu ele aldıklarını aktaran Mikati, şöyle devam etti:

"Daha güçlü bağlar oluşturmaktan hareketle bu ilişkilerimiz inşallah güçlü ve sağlam temeller üzerinden hareketle devam edecek. Siyasi, ekonomik, turizm ve bütün alanlarda güçlü adımlar atacağız. Ben şahsen bu çerçevede bakıyorum ki; ticari iş birliğimiz artmaktadır."

"Türkiye'nin Batı ile Doğu arasında güçlü bir köprü olmasını sağladınız"

Necip Mikati, yapılan görüşmelerde ortak çalışmalar, ikili iş birliği konularının hayata geçirilmesini ele aldıklarını ifade etti.

Türkiye'yi ziyaret ettikleri zaman Türkiye'nin her zaman bir açılım içinde ve itidalli bir ülke olduğuna şahit olduklarını vurgulayan Mikati, şunları kaydetti:

"Bu ülkede bir modernlik söz konusu. Zatıaliniz bunları kök saldınız. Türkiye'nin batı ile doğu arasında güçlü bir köprü olmasını sağladınız. Temel bir stratejik ülke olarak tabii ki Türkiye'nin onlarca yıldır kalkınmasını sağladınız. Sizin öncülüğünüzde biz bunu görüyoruz. İlişkilerimiz bitmeyecektir, hep devam edecektir."

Mikati, kendi ve bakanları adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a misafirperverliği için de teşekkür etti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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