Lübnan Başbakanı Mikati, Körfez ile ilişkilerin "yeniden normalleşeceğini" söyledi - Son Dakika

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, başta Körfez olmak üzere tüm Arap ülkeleriyle "yeniden normal ilişkiler kurulacağını" belirtti.

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a giden Mikati, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Ülkesinin her zaman Arap dünyasının ilgisine ihtiyacı olduğunu söyleyen Mikati tüm Arap ülkelerinin ve Körfez'in Lübnan ile ilişkilerinde yeniden normalleşme yaşanacağını dile getirdi.

Lübnan Başbakanı Mikati, şunları ifade etti:

"Lübnan'ın özellikle Arap ülkeleriyle güçlü ilişkiler içinde olmaya ihtiyacı var. Arap Birliğinin kurucuları arasında yer alan Lübnan'ın bu ilişkilere inancı tamdır. Geçen süreçte olanlar bir yaz bulutuydu ve Arap ülkelerine yapacağım ziyaretlerle ortadan kalkacaktır."

Açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Beyrut'u ziyaret edeceği ve ülkenin ihtiyaçları konusunda bizzat görüşmeler yapacağı bilgisi de yer aldı.

Lübnan-Körfez krizi

Eski Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 30 Ekim 2021'de Beyrut yönetimi ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Bunun üzerine Kardahi, 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etmiş ancak buna rağmen ilişkiler düzelmemişti.

Bu gerilimin ardından Beyrut'a 22-23 Ocak'ta ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için önerilerin bulunduğu bir mesajı yetkililere ilettiğini söylemiş ancak mesajın içeriğine dair detay vermemişti.

Mikati, 21 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, hükümetinin Lübnan ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirmeye kararlı olduğunu kaydetmişti.

Lübnan Başbakanı ayrıca Suudi Arabistan ve KİK ülkelerinin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını ihlal eden Lübnan kaynaklı tüm siyasi, askeri, güvenlik ve medya faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini bildirmişti.

Bu açıklamalar üzerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin ülkesi ile Körfez ülkeleri ilişkileri hakkında yaptığı açıklamadaki "olumlu noktaları" memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu.

Riyad yönetimiyle eş zamanlı olarak Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da Mikati için benzer açıklamalarda bulunmuştu.

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