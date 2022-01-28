Lübnan Başbakanı Mikati, Sünnilere seçimleri boykot etme çağrısı yapılmayacağını söyledi - Son Dakika

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Sünnilerin 15 Mayıs'ta yapılması öngörülen seçimleri boykot etmesi yönünde çağrıda bulunmayacaklarını belirtti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Mikati, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan'ı kabul etti.

Mikati görüşmede, ülke ve halkının karşı karşıya olduğu büyük zorlukların, her şeyden önce milli birlik ve İslam birliğini gerekli kıldığını vurgulayarak, Lübnan Müftüsü'ne safları birleştirme konusundaki çabalarına güvendiğini söyledi.

Eski Lübnan Başbakanı ve Sünni Müstakbel Hareketi lideri Saad el-Hariri'nin siyasi faaliyetlerini durdurması üzerine Sünnilerin seçimleri boykot edip etmeyeceği yönündeki soruya Mikati, seçimlerde "Sünni boykot" çağrısında kesinlikle bulunmayacakları cevabını verdi.

Mikati, "Aday olmak isteyen olsun. Seçimler 15 Mayıs'ta planlanan tarihte yapılacak." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan da müftülük makamının tüm Lübnanlıları kucakladığını ifade ederek, kurumun, ülkedeki tüm oluşumlara yaklaşımda ılımlılık ve açıklığın sembolü olduğunu dile getirdi.

Eski Lübnan Başbakanı ve Sünni Müstakbel Hareketi lideri Saad el-Hariri, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada siyasi faaliyetlerini durdurduğunu belirterek, partisine de aynı kararı alma çağrısında bulunmuştu.