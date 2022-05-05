Lübnan Başbakanı Mikati: "Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri Lübnan'ı yalnız bırakmayacak" - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı Mikati: "Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri Lübnan'ı yalnız bırakmayacak"

05.05.2022 01:15
Lübnan Başbakanı Mikati: "Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri Lübnan'ı yalnız bırakmayacak"

Lübnan Başbakanı Mikati, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin Lübnan'ın yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Lübnan Başbakanı Mikati, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin Lübnan'ın yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Lübnan resmi televizyonuna açıklama yapan Mikati, ülkesinin Arap ülkeleriyle ilişkilerine güçlü bir şekilde bağlı kalmaya kararlı olduğunu dile getirdi.

Mikati, Arap ülkeleriyle ilişkilerin bir tercih olmadığını belirterek "Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri Lübnan'ı yalnız bırakmayacak. Mesafe kuralı ve çekişmelerde tarafsız kalma kuralını bölgede ilk ilan eden bizdik" ifadelerini kullandı.

Lübnan-Körfez krizi

Eski Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayınlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 30 Ekim 2021'de Beyrut yönetimi ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Bunun üzerine Kardahi, 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etmiş ancak buna rağmen ilişkiler düzelmemişti.

Bu gerilimin ardından Beyrut'a 22-23 Ocak'ta ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için önerilerin bulunduğu bir mesajı yetkililere ilettiğini söylemiş ancak mesajın içeriğine dair detay vermemişti.

Mikati, 21 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, hükümetinin Lübnan ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirmeye kararlı olduğunu kaydetmişti.

Lübnan Başbakanı ayrıca, Suudi Arabistan ve KİK ülkelerinin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını ihlal eden Lübnan kaynaklı tüm siyasi, askeri, güvenlik ve medya faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini bildirmişti.

Bu açıklamalar üzerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin ülkesi ile Körfez ülkeleri ilişkileri hakkında yaptığı açıklamadaki "olumlu noktaları" memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu.

Riyad yönetimiyle eş zamanlı olarak Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da Mikati için benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Ardından Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile 26 Mart'ta görüşen Mikati, tüm Arap ülkelerinin ve Körfez'in Lübnan ile ilişkilerinde yeniden normalleşme yaşanacağını açıklamıştı.

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Suudi Arabistan, Körfez, Lübnan, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı Mikati: 'Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri Lübnan'ı yalnız bırakmayacak' - Son Dakika


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