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Lübnan Başbakanı Mikati, Ürdünlü mevkidaşı Hasavne ile "enerji konusunu" görüştü - Son Dakika

Lübnan Başbakanı Mikati, Ürdünlü mevkidaşı Hasavne ile "enerji konusunu" görüştü

30.09.2021 12:51
Lübnan Başbakanı Mikati, Ürdünlü mevkidaşı Hasavne ile

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesini ziyaret eden Ürdünlü mevkidaşı Bişr el-Hasavne ile enerji konusunu ele aldı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesini ziyaret eden Ürdünlü mevkidaşı Bişr el-Hasavne ile enerji konusunu ele aldı.

Başbakan Mikati, 20 Eylül'de kabinesinin Meclisten güvenoyu almasının ardından ilk yabancı konuğu Hasavne ile başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Mikati, Mısır'dan Lübnan'a Ürdün ve Suriye üzerinden doğal gaz ulaştırma ve Amman'dan elektrik tedariki konuları ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldıklarını aktardı.

Mikati ayrıca sonuç verecek anlaşmalar sağlanmasını istediklerini söyledi.

Ürdün Başbakanı Hasavne de Lübnan'ı destekleme ve istikrarını korumaya önem verdikleri gibi ihtiyaçlarını karşılamada da geri durmayacaklarını belirtti.

Hasavne, "(Lübnan'daki) Enerji krizini kısmen çözmek için gaz ve elektrik tedariki konusunu ve buna yönelik bölgesel çabaları görüştük." dedi.

Detaylarını açıklamadığı, imzalanmayı bekleyen bazı anlaşmaları da ele aldıklarını dile getiren Hasavne, Ürdün olarak Lübnan'ın yanında yer aldıklarını vurguladı.

Ürdün Başbakanı Hasavne, ülkesinin bölgesel ilişkilerine dair ise şunları kaydetti:

"Ürdün'ün hiç kimse ile anlaşmazlığı yok. Bizler her zaman olduğu gibi hala kardeşlerimizle ilişkiler kurmaya mahkumuz. Bugün de Lübnanlıların ihtiyaçlarını temin etme konusunda (bölgesel) yakınlaşmalarımız var. Bizler mevcut uluslararası fikir birliği çerçevesinde Lübnan'ın ihtiyaçlarını temin etmeye kadir tüm taraf ve ülkelerle koordinasyon sağlarız."

Ürdün, Mısır, Lübnan ve Beşşar Esed rejimi Enerji bakanları 8 Eylül'de, Ürdün'ün başkenti Amman'da dörtlü toplantı gerçekleştirmiş ve Lübnan'a enerji tedariki konusunda hazırlanan yol haritası üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

Lübnan'daki elektrik krizi

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde birkaç aydır günlük enerji kesintileri 20 saati buluyor. Lübnan'ın normal şatlarda elektrik ihtiyacı yaklaşık 3200 megavat iken söz konusu krizler nedeniyle bu üretim 500 megavata kadar geriledi.

Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde halka elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri, Merkez Bankasının düşük kurdan sağladığı akaryakıtı piyasada bulamadıkları ve karaborsadan fahiş fiyatla satın aldıkları gerekçesiyle faturaları da ona göre yüksek tutuyor.

Togo Cumhuriyeti, Enerji, Lübnan, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı Mikati, Ürdünlü mevkidaşı Hasavne ile 'enerji konusunu' görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan Başbakanı Mikati, Ürdünlü mevkidaşı Hasavne ile "enerji konusunu" görüştü - Son Dakika
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