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Lübnan Başbakanı Mikati yarın Türkiye'ye gelecek - Son Dakika

Lübnan Başbakanı Mikati yarın Türkiye'ye gelecek

31.01.2022 17:51
Lübnan Başbakanı Mikati yarın Türkiye'ye gelecek

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaret vesilesiyle Türkiye-Lübnan arasındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirileceği, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Orta Doğu başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası meselelerde fikir teatisinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı Mikati yarın Türkiye'ye gelecek - Son Dakika


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