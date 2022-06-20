Lübnan Başbakanı'ndan "Suriyeli mültecileri ülkeden göndeririz" çıkışı - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı'ndan "Suriyeli mültecileri ülkeden göndeririz" çıkışı

20.06.2022 20:01
Lübnan Başbakanı'ndan "Suriyeli mültecileri ülkeden göndeririz" çıkışı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, uluslararası toplumun destek vermemesi halinde Suriyeli mültecilerin yasal yollardan ülkeden çıkarılması için adım atacaklarını söyledi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, uluslararası toplumun destek vermemesi halinde Suriyeli mültecilerin yasal yollardan ülkeden çıkarılması için adım atacaklarını söyledi.

Lübnan Bakanlar Kurulu, ülkedeki krizlerle mücadelede izlenecek yol haritasını görüşmek üzere toplandı.

Toplantı sonrası basına açıklama yapan Başbakan Mikati, 2019'dan beri süren ekonomik krizden dolayı Lübnan halkının çok zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Lübnanlıların yüzde 85'inin yoksulluk sınırında yaşadığını aktaran Mikati, artık mülteci yükünü taşıma kapasitelerinin kalmadığını vurguladı.

Mikati, "Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü hususunda uluslararası topluma destek çağrısında bulunuyoruz. Aksi takdirde Lübnan, Batı ülkelerinin arzu etmeyeceği bir tutum sergileyecektir. Lübnan'ın alacağı tutum, Suriyelilerin yasal yollarla ülkeden gönderilmesidir." dedi.

Lübnan Başbakanı, "yasal yollar" ifadesi dışında mültecilerin ülkelerine dönüşünün nasıl gerçekleştirileceği konusunda detaya girmedi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Lübnan'da kayıtlı 850 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan hükümeti ise bu sayının 1,5 milyon civarında olduğunu belirtiyor.

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Kaynak: AA

Kabine, Lübnan, Güncel, Son Dakika

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