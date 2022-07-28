Lübnan'da liman patlamasının yaşandığı 4 Ağustos ulusal tatil ilan edildi - Son Dakika
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Lübnan'da liman patlamasının yaşandığı 4 Ağustos ulusal tatil ilan edildi

28.07.2022 18:25
Lübnan'da liman patlamasının yaşandığı 4 Ağustos ulusal tatil ilan edildi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 2 yıl önce Beyrut Limanı'nda yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlamanın yaşandığı 4 Ağustos gününü ulusal tatil ilan etti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 2 yıl önce Beyrut Limanı'nda yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlamanın yaşandığı 4 Ağustos gününü ulusal tatil ilan etti.

Mikati, liman patlamasının 2'nci yıl dönümü öncesi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Lübnan Başbakanı, trajik liman patlamasında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralananlarla dayanışma amacıyla 4 Ağustos'u ülke genelinde ulusal tatil ilan ettiklerini belirtti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da liman patlamasının yaşandığı 4 Ağustos ulusal tatil ilan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan'da liman patlamasının yaşandığı 4 Ağustos ulusal tatil ilan edildi - Son Dakika
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