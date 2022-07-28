Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Büyükelçi Çin, Lübnan ile Bağlarını Güçlendirmeye ve Bölgesel Barışa Daha Fazla Katkıda Bulunmaya İstekli

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Beyrut Limanı, Twitter, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lübnan'da liman patlamasının yaşandığı 4 Ağustos ulusal tatil ilan edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.