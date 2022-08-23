Beyrut Limanı patlamasının sembolü silonun sağlam kısımları anıt olarak korunacak - Son Dakika
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Beyrut Limanı patlamasının sembolü silonun sağlam kısımları anıt olarak korunacak

23.08.2022 18:40
Beyrut Limanı patlamasının sembolü silonun sağlam kısımları anıt olarak korunacak

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Beyrut Limanı patlamasının sembolü olan ve bugün kuzey kısmı tamamen yıkılan tahıl silosunun sağlam bölümünün anıt olarak kalmasına karar verdi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Beyrut Limanı patlamasının sembolü olan ve bugün kuzey kısmı tamamen yıkılan tahıl silosunun sağlam bölümünün anıt olarak kalmasına karar verdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Mikati, hükümet sarayında Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye ile tahıl silosunun durumunu görüşmek üzere bir araya geldi.

Haberde, Mikati'nin, 2 yıl önceki liman patlamasında hayatını kaybedenlerin anısına silonun bugün ayakta kalan güney bölümünün "anıt olarak" korunmasına karar verdiği belirtildi.

İki aydır devam eden yangınlar nedeniyle silonun kuzey kısmındaki 8 blok sabah saatlerinde yerle bir olmuştu. Silodan geriye sadece güney kısmındaki bloklar kalmıştı.

Tahıl silosunun ilk iki bloku 31 Temmuz, diğer 4 bloku da liman patlamasının ikinci yılına rastlayan 4 Ağustos'ta yıkılmıştı.

Beyrut Limanı patlaması

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin olay nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı.

YORUMLAR
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218 kişi can vermişti! Lübnan'daki liman patlamasının sembolü siloda bir kez daha çökme meydana geldi 218 kişi can vermişti! Lübnan'daki liman patlamasının sembolü siloda bir kez daha çökme meydana geldi Beyrut Limanı'ndaki silonun kuzey kısmı tamamen yıkıldı Beyrut Limanı'ndaki silonun kuzey kısmı tamamen yıkıldı
Kaynak: AA

Beyrut Limanı, Hükümet, Beyrut, Lübnan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyrut Limanı patlamasının sembolü silonun sağlam kısımları anıt olarak korunacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyrut Limanı patlamasının sembolü silonun sağlam kısımları anıt olarak korunacak - Son Dakika
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