Lübnan'dan Irak, Ürdün ve Suriye ile gıda güvenliği için iş birliği çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnan'dan Irak, Ürdün ve Suriye ile gıda güvenliği için iş birliği çağrısı

28.07.2022 17:13
Lübnan'dan Irak, Ürdün ve Suriye ile gıda güvenliği için iş birliği çağrısı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, tarım alanında Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında 4'lü iş birliği çağrısı yaptı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, tarım alanında Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında 4'lü iş birliği çağrısı yaptı.

Lübnan başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mikati, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Irak Tarım Bakanı Muhammed Kerim, Ürdün Tarım Bakanı Halid Hanifat ve Suriye'deki Esed rejiminin Tarım Bakanı Muhammed Hasan Kattana ile bir araya geldi.

Görüşmede, Mikati, küresel bir sorun haline gelen gıda güvenliğinin sağlanmasının Arap ülkelerinin önceliği olması gerektiğini vurguladı.

Başta ekonomi ve gıda gibi çeşitli krizlerle mücadele eden Lübnan'a Arap ülkelerinin yardım etmesi çağrısında bulunan Mikati, Irak, Lübnan, Suriye ve Ürdün arasında tarım alanında iş birliğinin geliştirilmesi ve bakanlıklar nezdinde 4'lü anlaşmanın yapılması temennisinde bulundu.

Ürdün, Irak ve Suriyeli Tarım Bakanları, 4'lü toplantı için bugün Beyrut'a gelmişti.

Lübnan, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle buğday temini konusunda sorunlar yaşıyor.

Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, 18 Haziran'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasanın ihtiyaç duyduğu buğdayın yalnızca yüzde 10'unu üretebildiklerini ve geriye kalanının dışarıdan temin edildiğini söylemişti.

Lübnan Meclisi, 26 Temmuz'da, ülkede devam eden buğday krizini çözmek için Dünya Bankasından 150 milyon dolar kredi çekilmesine onay vermişti.

YORUMLAR
500
Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu YASADIŞI ORGAN TİCARETİ İDDİASIYLA YARGILANAN 4 SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU YASADIŞI ORGAN TİCARETİ İDDİASIYLA YARGILANAN 4 SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU
Kaynak: AA

Lübnan, Suriye, Ürdün, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'dan Irak, Ürdün ve Suriye ile gıda güvenliği için iş birliği çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 17:41:10. #1.11#
SON DAKİKA: Lübnan'dan Irak, Ürdün ve Suriye ile gıda güvenliği için iş birliği çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement