Lübnan'dan Irak, Ürdün ve Suriye ile gıda güvenliği için iş birliği çağrısı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, tarım alanında Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında 4'lü iş birliği çağrısı yaptı.

Lübnan başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mikati, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Irak Tarım Bakanı Muhammed Kerim, Ürdün Tarım Bakanı Halid Hanifat ve Suriye'deki Esed rejiminin Tarım Bakanı Muhammed Hasan Kattana ile bir araya geldi.

Görüşmede, Mikati, küresel bir sorun haline gelen gıda güvenliğinin sağlanmasının Arap ülkelerinin önceliği olması gerektiğini vurguladı.

Başta ekonomi ve gıda gibi çeşitli krizlerle mücadele eden Lübnan'a Arap ülkelerinin yardım etmesi çağrısında bulunan Mikati, Irak, Lübnan, Suriye ve Ürdün arasında tarım alanında iş birliğinin geliştirilmesi ve bakanlıklar nezdinde 4'lü anlaşmanın yapılması temennisinde bulundu.

Ürdün, Irak ve Suriyeli Tarım Bakanları, 4'lü toplantı için bugün Beyrut'a gelmişti.

Lübnan, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle buğday temini konusunda sorunlar yaşıyor.

Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, 18 Haziran'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasanın ihtiyaç duyduğu buğdayın yalnızca yüzde 10'unu üretebildiklerini ve geriye kalanının dışarıdan temin edildiğini söylemişti.

Lübnan Meclisi, 26 Temmuz'da, ülkede devam eden buğday krizini çözmek için Dünya Bankasından 150 milyon dolar kredi çekilmesine onay vermişti.