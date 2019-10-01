"Lübnan Başbakanı Saad Hariri'den, Güney Afrikalı mankene 16 milyon dolar hediye" iddiası

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin, Seyşel adalarında tanıştığı Güney Afrikalı manken Candice van der Merwe'ye yaşadıkları romantik bir ilişkiden sonra 16 milyon dolar ödediği iddia edildi.



New York Times gazetesinin, Güney Afrika mahkemesinden ele geçirdiği belgeye dayandırarak verdiği haberde, Saad Hariri, başbakanlık koltuğuna oturmadan önce 2013 yılından itibaren "hediye" olarak verdiği belirtilen bu parayı mankenin hesabına transfer etmeye başladı.