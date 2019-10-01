"Lübnan Başbakanı Saad Hariri'den, Güney Afrikalı mankene 16 milyon dolar hediye" iddiası
1 saat önce
Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin, Seyşel adalarında tanıştığı Güney Afrikalı manken Candice van der Merwe’ye yaşadıkları romantik bir ilişkiden sonra 16 milyon dolar ödediği iddia edildi.
Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin, Seyşel adalarında tanıştığı Güney Afrikalı manken Candice van der Merwe'ye yaşadıkları romantik bir ilişkiden sonra 16 milyon dolar ödediği iddia edildi.
New York Times gazetesinin, Güney Afrika mahkemesinden ele geçirdiği belgeye dayandırarak verdiği haberde, Saad Hariri, başbakanlık koltuğuna oturmadan önce 2013 yılından itibaren "hediye" olarak verdiği belirtilen bu parayı mankenin hesabına transfer etmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:16
KKTC'de 7 yaşındaki kız çocuğunu istismara 5 yıl hapis İtalyan hükümeti oy kullanma yaşını 16'ya indirmeyi planlıyor: Seçmen sayısı 1 milyon artacak ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Ukrayna krizi nedeniyle mahkemeye çağrıldı ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Mark Milley oldu