Lübnan Başbakanı, Total'den petrol arama faaliyetlerine başlamasını istedi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Fransız enerji şirketi Total'den, Lübnan'ın denizdeki petrol ve gaz yataklarında direkt arama işlemine başlamasını istedi.

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, hükümet sarayında, Total Orta Doğu ve Kuzey Afrika Arama ve Üretim Departmanı Müdürü Laurent Vivier ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Mikati, Fransız şirketi yetkililerinden, Lübnan sularında gaz ve petrol arama işlemlerine ivedi bir şekilde başlamaları talebinde bulundu

Ayrıca, Lübnan Başbakanı, İsrail ile deniz sınırı çizimine ilişkin anlaşmanın da en kısa zamanda imzalanmasını temenni etiklerini kaydetti.

Lübnan Enerji Bakanı Velid Feyyad da Fransız enerji şirketi Total ile Lübnan'a ait kuyulardaki petrolün "ivedi bir şekilde" çıkarılmasını görüştüklerini belirtmişti.

Total Orta Doğu ve Kuzey Afrika Arama ve Üretim Departmanı Müdürü Laurent Vivier'in, Lübnan'ın İsrail ile deniz sınırı çizimine ilişkin müzakerelerin başarıya ulaştığını duyurmasından sonra Beyrut'a ulaştığı bildirilmişti.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da İsrail ile deniz anlaşması tasarısında tüm haklarının korunduğunu ve en kısa zamanda anlaşmanın imzalanacağını ümit ettiklerini dile getirmişti.