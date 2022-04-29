Lübnan, batan göçmen teknesinin denizden çıkarılması için yardım bekliyor - Son Dakika
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Lübnan, batan göçmen teknesinin denizden çıkarılması için yardım bekliyor

29.04.2022 13:33
Lübnan, batan göçmen teknesinin denizden çıkarılması için yardım bekliyor

Lübnan, 23 Nisan'da batan ve 7 kişinin ölümüne onlarca kişinin kaybolmasına neden olan göçmen teknesinin denizden çıkarılması için uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Lübnan, 23 Nisan'da batan ve 7 kişinin ölümüne onlarca kişinin kaybolmasına neden olan göçmen teknesinin denizden çıkarılması için uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, ülkede yayınlanan "Liwaa" gazetesine yaptığı açıklamada, Trablusşam kenti açıklarında batan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin çıkarılması ve kayıpların aranmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Buhabib, "Teknenin denizden alınması için uluslararası toplumdan gerekli ekipmanları bizlere temin etmeleri talebinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaptığı yardım çağrısının Lübnan'da bulunan tüm büyükelçilik ve yabancı ülke temsilciliklerine iletildiğini kaydeden Buhabib, büyükelçilerin olası yardım için devletleri görüşme sözü verdiklerini aktardı.

Tekne faciasında 7 kişi öldü, onlarca kişi hala kayıp

Düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin 23 Nisan'da Trablusşam açıklarında batmasının ardından şu ana kadar 7 kişinin cesedine ulaşıldığı, 45 kişinin ise kurtarıldığı belirtilmişti.

Lübnan Kızılhaçı, olayın ardından batan teknede 60 kişinin bulunduğunu duyurmuştu. Ancak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 25 Nisan'da yaptığı açıklamada, teknede en az 84 kişinin bulunduğunu ve muhtemel kayıp sayısının da en az 30 olduğunu bildirmişti.

Lübnan Deniz Kuvvetleri Komutanı Heysem Dannavi, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, tekne kaptanının kaçmaya çalıştığını ancak orduya ait bir bota çarptığını ifade etmişti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, 23 Nisan, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan, batan göçmen teknesinin denizden çıkarılması için yardım bekliyor - Son Dakika


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