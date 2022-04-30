Lübnan, BM'ye artık Suriyeli mültecileri ağırlamaya güç yetiremediğini bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnan, BM'ye artık Suriyeli mültecileri ağırlamaya güç yetiremediğini bildirdi

30.04.2022 17:11
Lübnan, BM'ye artık Suriyeli mültecileri ağırlamaya güç yetiremediğini bildirdi

Lübnan, Birleşmiş Milletler'e (BM) diğer ülkelerin yararını gözetmek için artık Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmaya güç yetiremediklerini iletti.

Lübnan, Birleşmiş Milletler'e (BM) diğer ülkelerin yararını gözetmek için artık Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmaya güç yetiremediklerini iletti.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hektor Haccar, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Lübnan Temsilcisi Ayaki Ito ile bir toplantı gerçekleştirdi.

BMMYK Lübnan Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Haccar, ülkesinin Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerini zorla sağlamama konusuna dikkat ettiğini ancak artık durumun katlanılamaz seviyeye ulaştığını belirtti.

"Lübnan, artık mülteci kamplarının ve Suriyelilerin bulunduğu bölgelerin güvenliğini sağlama külfetine güç yetiremiyor." ifadelerini kullanan Haccar, sırf diğer ülkelerin yararını gözetmek için Suriyeli mülteciler dosyasıyla ilgilenmeye güç yetiremediklerini iletti.

Haccar, ülke nüfusunun yüzde 35'ini mülteci ve sığınmacıların oluşturmasına rağmen onlara ev sahipliği yapmak için BM'den yıllık ihtiyacın çok altında yardım aldıklarını söyledi.

Bakan, Lübnan'ın yıllardır sığınmacılara ev sahipliği yaparak hükümetin gıda, ilaç, akaryakıt gibi çeşitli desteklerinden istifade etmeleri, cezaevlerindeki yük, yerel işçilerle rekabetler gibi birçok nedenle büyük zarara uğradığını ifade etti.

Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre Lübnan'ın farklı bölgelerinde kayıtlı 850 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. Ancak Lübnan hükümeti ise bu sayının 1.5 milyon olduğunu belirtiyor. Ayrıca başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde BM himayesinde 200 bin kişinin yaşadığı 12 Filistin mülteci kampı bulunuyor.

YORUMLAR
500
BM üyesi 9 ülkeden UCM'nin Libya soruşturmasındaki yeni yaklaşımına destek BM üyesi 9 ülkeden UCM'nin Libya soruşturmasındaki yeni yaklaşımına destek Son dakika haberi... BM: Ukrayna'da en az 2 bin 899 sivil öldü, 5 milyon 429 bin 739 kişi komşu ülkelere geçti Son dakika haberi... BM: Ukrayna'da en az 2 bin 899 sivil öldü, 5 milyon 429 bin 739 kişi komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Suriyeli, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan, BM'ye artık Suriyeli mültecileri ağırlamaya güç yetiremediğini bildirdi - Son Dakika


Son Dakika
17:57 Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindeyiz
17:40 Finlandiya duyurdu: NATO üyeliği kararı 12 Mayıs'ta açıklanacak
17:29 ABD'de kıyamet alameti olarak görülen sakallı kurbağa panik yarattı
17:25 Dünya futbolunun en önemli menajerlerinden Mino Raiola yaşamını yitirdi
17:04 Yusuf Yazıcı, Rusya'dan paylaşım yaptı! Trabzon'da yer yerinden oynadı
16:51 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Bize güvendiği için teşekkürler
16:50 Trabzonspor taraftarları rakip takımların isminin yazılı olduğu tabutları denize attı
16:40 Johnny Depp'in, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı dövdüğü öne sürüldü
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 18:10:00. #1.11#
SON DAKİKA: Lübnan, BM'ye artık Suriyeli mültecileri ağırlamaya güç yetiremediğini bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement