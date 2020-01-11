Lübnan, BMGK'da oy kullanma hakkını kaybetmesine tepki gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan, BMGK'da oy kullanma hakkını kaybetmesine tepki gösterdi - Son Dakika

Lübnan, BMGK'da oy kullanma hakkını kaybetmesine tepki gösterdi

6 saat önce

Lübnan, Birleşmiş Milletler'in (BM), katılım aidatını ödemediği için BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkını geçici olarak kaybetmesi yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Lübnan, BMGK'da oy kullanma hakkını kaybetmesine tepki gösterdi, System.String[]

Lübnan, Birleşmiş Milletler'in (BM), katılım aidatını ödemediği için BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkını geçici olarak kaybetmesi yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın çıkarlarının ve prestijinin durumdan etkilendiğine dikkat çekilirken, "En kısa sürede konunun yeniden ele alınıp, düzeltileceğini umut ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Lübnan'ın, tüm görevlerini yerine getirdiği, tüm işlemleri yasal süre içinde tamamladığı ve ilgili taraflarla birden fazla inceleme yapıldığı belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dün, aralarında Lübnan'ın da olduğu bazı ülkelerin katılım aidatlarını son iki yıldır ödemediklerini belirterek, bunların oy verme haklarını kaybettiğini bildirmişti.

BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre bir ülke, örgüte olan borcunun son 2 yılda yaptığı ödemeden daha fazla olması durumunda BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkını kaybediyor.

Geçen yıl 193 üyeli örgüte, 146 ülke finansal katkısını tam öderken, 47 ülke ödeme yapmadı.

Birleşmiş Milletler, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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