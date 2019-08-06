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Lübnan Çalışma Bakanlığının uygulaması protesto edildi

14 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin döviz ve pankartlar taşıyarak yürümesi Filistin bayrağı taşıyan göstericilerin slogan atması Göstericilerin yürüyerek BM binası önünde bir araya gelmesi FDHKC Öğrenci Birliği Başkanı Ahmed Ebu Halime'nin gösterideki konuşması Gazzeliler, Lübnan Çalışma...

Lübnan Çalışma Bakanlığının uygulaması protesto edildi, System.String[]
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Göstericilerin döviz ve pankartlar taşıyarak yürümesi
Filistin bayrağı taşıyan göstericilerin slogan atması
Göstericilerin yürüyerek BM binası önünde bir araya gelmesi
FDHKC Öğrenci Birliği Başkanı Ahmed Ebu Halime'nin gösterideki konuşması Gazzeliler, Lübnan Çalışma Bakanlığının işsizlikle mücadele için uygulamaya koyduğu ve bu ülkedeki Filistinli mültecilerin de çalışma izni almasını gerektiren "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" protesto etti.
Gazze'nin batısındaki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde bir araya gelen göstericiler, "Ey Filistin senden başka vatan yok" sloganları attı.
Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, eylemciler Lübnan Çalışma Bakanlığının aldığı karara tepki göstererek dünyanın neresinde olursa olsun tüm Filistinli mültecilerle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.
Filistinli mülteciler yabancı değil yerlerinden edilmiş bir halk
Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Öğrenci Birliği Başkanı Ahmed Ebu Halime, gösteride yaptığı konuşmada, "Lübnan'daki Filistinli mültecilere karşı bu adaletsiz uygulamayı protesto etmek için burada toplandık." dedi.
Filistin, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:15 Kaynak: AA
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