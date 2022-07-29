Lübnan'daki liman patlamasının sembolü silo, her an yıkılabilir - Son Dakika
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Lübnan'daki liman patlamasının sembolü silo, her an yıkılabilir

29.07.2022 16:36
Lübnan'daki liman patlamasının sembolü silo, her an yıkılabilir

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, 2 yıl önceki büyük patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nda bulunan tahıl silosunun her an yıkılabileceğini ve oluşacak hava kirliliğine karşı çevrede yaşayanlara 200 bin adet maske dağıtıldığını belirtti.

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, 2 yıl önceki büyük patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nda bulunan tahıl silosunun her an yıkılabileceğini ve oluşacak hava kirliliğine karşı çevrede yaşayanlara 200 bin adet maske dağıtıldığını belirtti.

Yasin, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, Ağustos 2020'de yaşanan büyük patlamada harabeye dönen ve yaklaşık bir aydır yanan tahıl silosunun son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Silonun kuzey kısmında yarılmalar oluştuğunu kaydeden Yasin, sivil savunma ve kızıl haç ekiplerinin olası bir yıkıma karşı teyakkuzda bulunduğunu söyledi.

Tahıl silosunun yıkılması halinde çevrede oluşacak hava kirliliğinden halkın etkilenmemesi için birtakım önlemler aldıklarını aktaran Yasin, limana yakın bölgede yaşayanlara 200 bin adet maske dağıttıklarını bildirdi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü bir şekilde yıkılamadı ve harabe halinde bırakıldı.

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Lübnan'da büyük liman patlamasının sembolü silo, yangın nedeniyle yıkılma riski taşıyor Lübnan'da büyük liman patlamasının sembolü silo, yangın nedeniyle yıkılma riski taşıyor Beyrut Limanı'ndaki Patlamadan Etkilenen Silolar Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya Beyrut Limanı'ndaki Patlamadan Etkilenen Silolar Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya
Kaynak: AA

Beyrut Limanı, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'daki liman patlamasının sembolü silo, her an yıkılabilir - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Lübnan'daki liman patlamasının sembolü silo, her an yıkılabilir - Son Dakika
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