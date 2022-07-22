Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, IMF'ye Lübnan'la Yardım Anlaşmasını İmzalama Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, IMF'ye Lübnan'la Yardım Anlaşmasını İmzalama Çağrısı Yaptı

22.07.2022 10:11
Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, IMF'ye Lübnan'la Yardım Anlaşmasını İmzalama Çağrısı Yaptı

BEYRUT, 22 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn Perşembe günü yaptığı açıklamayla Lübnan'ın gerekli yapısal reformları uygulamaya başladığını belirterek Uluslararası Para Fonu'na (IMF) krizle boğuşan ülkesiyle olan yardım anlaşmasını imzalama çağrısı yaptı.

BEYRUT, 22 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn Perşembe günü yaptığı açıklamayla Lübnan'ın gerekli yapısal reformları uygulamaya başladığını belirterek Uluslararası Para Fonu'na (IMF) krizle boğuşan ülkesiyle olan yardım anlaşmasını imzalama çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın söz konusu ifadeleri, Lübnan'a Uluslararası Desteğin Koordinasyonundan Sorumlu Fransa Cumhurbaşkanlığı Elçisi Pierre Duquesne ile yaptığı toplantıda kullandığı belirtildi.

Avn, döviz kurunun birleştirilmesi, finans sektöründeki "adli denetimlerin" takibi ve bankaların zararlarının adil şekilde ele alınması konularında sorumluluk taşıyan yeni bir hükümet kuracağı umudunu dile getirdi.

Avn, "Böylelikle Lübnan'a olan güven yeniden sağlanacak ve uluslararası kurumlar ülkeyi destekleme konusunda motive olacaklar" diye konuştu.

Duquesne de Fransa'nın iş fırsatlarının yaratılması ve göçün önlenmesi için Lübnan'ın altyapısının desteklenmesi konusunda bağışçı ülkeleri ve uluslararası kurumları teşvik edeceğini söyledi.

Son yıllarda daha önce eşi benzeri görülmemiş bir finansal kriz yaşayan Lübnan'ın, hükümetin toparlanma planını kolaylaştırmak üzere parlamentodan hızlı şekilde yasa çıkarması gerekiyor.

YORUMLAR
500
Beyrut Limanı'nın enkazında yangın çıktı Beyrut Limanı'nın enkazında yangın çıktı Lübnan'da 2 yıl önceki liman patlamasının enkazından alevler yükseldi Lübnan'da 2 yıl önceki liman patlamasının enkazından alevler yükseldi
Kaynak: Xinhua

Mişel Avn, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, IMF'ye Lübnan'la Yardım Anlaşmasını İmzalama Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
10:03 Genç kadın parkta canice katledildi! Ülkede yer yerinden oynadı
09:56 Aynı uçuruma ikinci kez devrilen sürücü bu kez can verdi
09:46 Yük taşıyan at, sıcaklığa dayanamayarak fenalaştı
09:40 Brezilya'da çeteleri basan güvenlik güçleri operasyonda 18 kişiyi öldürdü! Tepki sesleri yükselmeye başladı
09:35 Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı
09:29 100 milyonu aşkın kişiyi çok kötü etkileyebilir! ABD'yi de sıcak vurdu
09:12 Kongre baskını olurken Donald Trump'ın televizyon izlediği duyuruldu
09:09 Türkiye sınırındalar! Katil Esed'in askerleri Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardıma geldi
08:42 Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
08:40 Sahnedeyken yüzüne para atılan rapçi Murda isyan etti: O paranın 200 katını suratına fırlatırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 10:18:21. #1.11#
SON DAKİKA: Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, IMF'ye Lübnan'la Yardım Anlaşmasını İmzalama Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement