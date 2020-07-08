Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD Merkez Kuvvetler Komutanıyla askeri iş birliğini görüştü - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD Merkez Kuvvetler Komutanıyla askeri iş birliğini görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie ile askeri iş birliğini görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie ile askeri iş birliğini görüştü.

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Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, ülkesini ziyaret eden McKenzie ve beraberindeki heyeti başkent Beyrut'ta bulunan Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, ABD ile Lübnan ordularının donanma ve askeri eğitim alanındaki iş birliğinden övgüyle söz eden Avn, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin daha da ileri taşınması temennisinde bulundu.

Avn, Lübnan ordusunun 2017'de Suriye sınırı yakınında terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlediği operasyon sırasında da ABD'den destek aldığını hatırlattı.

McKenzie de ABD'nin, ülkesinin bağımsızlık ve egemenliğini savunan Lübnan ordusuna desteğinin süreceğini söyledi.

Hizbullah destekçilerinden ABD'li heyete protesto

Öte yandan Beyrut'ta toplanan Hizbullah destekçisi bir grup, ABD'li askeri heyetin Lübnan ziyaretini protesto etti.

ABD'li heyetin Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan Beyrut'ta geçiş güzergahında bir grup eylemci tarafından düzenlenen gösteride, Hizbullah flamaları eşliğinde ABD karşıtı sloganlar atıldı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, McKenzie ve beraberindeki heyetin, Lübnanlı üst düzey siyasi ve askeri yetkililerle görüşmek üzere Beyrut'a bir günlük ziyarette bulunduğu ifade edildi.

ABD, Lübnan ordusuna askeri yardımda bulunan ülkelerin başında geliyor. Washington yönetiminin 2005'ten bu yana Lübnan'a 2 milyar dolardan fazla yardım yaptığı ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Mişel Avn, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD Merkez Kuvvetler Komutanıyla askeri iş birliğini görüştü - Son Dakika
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